05 Сентября 2021
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молодежная сборная России по футболу (2019) | Фото: rfs.ru

Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче Чемпионата мира-2022

Футболисты сборной России со счетом 2:0 обыграли команду Кипра в матче отборочной кампании чемпионата мира 2022 г.
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Игра прошла в Никосии. На шестой минуте гол в составе сборной России забил Александр Ерохин, на 55-й – Рифат Жемалетдинов, сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе. Следующий матч команда проведёт против Мальты 7 сентября в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена".

В составе сборной России по сравнению с матчем против Хорватии произошли несколько изменений. В частности, на фланге обороны в отсутствии Марио Фернандеса появился Илья Самошников, а место на острие атаки было доверено Фёдору Смолову. Также в стартовом составе появились Денис Черышев и Александр Ерохин. Сборная России по итогам матча набрала три очка.

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Теги: Сборная России, Россия - Кипр, футбол



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