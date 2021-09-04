В Екатеринбурге десятки жителей выступили против закона об "иностранных агентах"

На площади Обороны Екатеринбурга состоялся митинг против закона об "иностранных агентах".

"Мероприятие прошло спокойно. Участников было немного – порядка 70-80 на пике. Длился митинг чуть более часа", - рассказал Накануне.RU организатор митинга, общественник Владислав Постников.

Напомним, что в мае Постникова обвинили в экстремизме из-за протестов в парке УрГУПС. Сам же активист считает, что таким образом его собирались "отсечь" от выборов. Несмотря на это Екатеринбургский общественник все-таки смог сдать документы для участия в выборах от партии "Яблоко" в Законодательное собрание Свердловской области и Госдуму РФ, которые пройдут этой осенью.