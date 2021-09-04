04 Сентября 2021
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Политика Украина Москва
Алексей Навальный, митинг, Стоп-ГОК, Челябинск (2017) | Фото:Накануне.RU

Проекты Навального финансировали сотрудники посольств ФРГ и США, - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о вкладе представителей западных дипмиссий в проекты оппозиционера Алексея Навального, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ничего себе. Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, - десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось. Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам", - написала Захарова в своём Telegram.

Больше всего денег поступило через дипмиссии США и ФРГ.

"В подобной веселой "little carousel" (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых, пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты", - отметила захарова.

По её словам, в данной ситуации интересно другое.

"Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету. Десятки наших дипломатов после выборов в США в 2016 г. массово выслали, обвинив во вмешательстве в американские выборы без единого доказательства. Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий от, например, атташе по культуре, представителя Россотрудничества или корреспондента федерального СМИ в США. Но мы знаем: #ЭтоДругое", - подытожила Захарова.

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Теги: Мария Захарова, Алексей Навальный, финансирование



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