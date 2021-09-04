Правительство РФ выделит 2 миллиарда на предотвращение распространения новых инфекций

Власти профинансируют мероприятия, направленные на предотвращение распространения различных инфекций. Например, коронавируса. Решение об этом принято 3 сентября на заседании Правительства, сообщили Накануне.RU в кабмине.

Речь идёт о выделении Роспотребнадзору в 2021 г. денег из резервного фонда Правительства для финансирования работы различных подведомственных санврачам организаций. Средства пойдут на различные мероприятия, направленные на предупреждение распространения вновь появляющихся инфекций.

Принятие проекта, отметили в Правительстве, распоряжения позволит создать в регионах на базе федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора ПЦР-центры, центры секвенирования и комплекс лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Также это обеспечит дооснащение (переоснащение) центров гигиены и эпидемиологии, подразделений санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

"Президент поручил реализовать комплекс мер по предупреждению распространения новых инфекций. Для этого надо быть готовыми оперативно разрабатывать тест-системы для их диагностики, создавать эффективные вакцины и в кратчайшие сроки запускать их в промышленное производство. На эти цели мы направим 2 млрд руб., чтобы уже в текущем году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров. И лаборатории для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Также предстоит дооснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями. Это необходимо для того, чтобы создать надёжный "санитарный щит" страны и обезопасить граждан от распространения инфекций", - сказал на заседании премьер Михаил Мишустин.