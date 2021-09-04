Губернатор Югры открыла в Сургутском районе новую "точку притяжения"

Губернатор Наталья Комарова приняла участие в открытии общественной территории в шестом микрорайоне посёлка Федоровский (Сургутского района), сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Открытие состоялось во время рабочего визита главы округа в Сургутский район. Реализация масштабного проекта началась в 2020 г. благодаря реализации национального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда". Сегодня он реализован полностью. Общая стоимость работ составила почти 74 млн руб., а площадь благоустройства – 28 тыс. "квадратов". В новой "точке притяжения" появились, в частности, зоны отдыха и прогулок, созданы парковки, точки доступа Wi-Fi, есть скейт-парк.

"Важно, что на данной площадке реализованы все планы, запросы людей", – оценила Наталья Коморова.