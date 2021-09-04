Twitter, Telegram и Facebook грозят новые многомиллионные штрафы за отказ удалить запрещённый в России контент

Мировой суд Москвы рассмотрит очередные протоколы в отношении Twitter, Telegram и Facebook об административных правонарушениях, связанных с отказом удалить запрещенный в России контент, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С середины августа в суд поступили пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram. Судебные заседания по ним пройдут 14 сентября", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Компаниям вменяется совершение правонарушений, предусмотренных частями второй и четвёртой статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ)". Twitter и Telegram грозят штрафы до 12 млн руб., Facebook – до 28 млн руб.

Напомним, ранее за отказ удалять запрещенный в РФ контент мировой суд Таганского района Москвы обязал Twitter выплатить компанию 5,5 млн руб. штрафа. Это не первое административное правонарушение компании. Только за этот год Twitter необходимо выплатить штрафы на общую сумму в 33,4 млн руб. Facebook 22 июля был назначен штраф в размере 6 млн рублей. Сумма общих штрафов, полученных компанией с начала этого года, составила 49 млн руб.

В конце августа Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter, Facebook и WhatsApp за отказ от локализации персональных данных российских пользователей на территории России, как того требует закон. Мессенджер WhatsApp, который не раз подозревали в сотрудничестве с американскими спецслужбами, оштрафован впервые. Общая сумма штрафов трем компаниям составила 36 млн руб.: 17 млн руб. Twitter, 15 млн руб. – Facebook, 4 млн руб. – WhatsApp.