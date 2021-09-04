В арт-резиденции Нижневартовска до конца года откроют различные лаборатории

04 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Картина (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В арт-резиденции Нижневартовска до конца года откроют различные лаборатории

В нижневартовскую арт-резиденцию "Ядро" началась поставка оборудования. До конца года откроется несколько лабораторий: видео, музыкальная, швейная и крафт-лаборатория. Во время рабочего визита в Нижневартовск арт-резиденцию посетили генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников и его заместитель Сергей Сметанюк. Компания в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Югры направила деньги на приобретение здания, сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска.

"Соглашение о сотрудничестве было заключено между окружным правительством в лице губернатора Натальи Комаровой и ПАО "Транснефть", возглавляемого президентом Николаем Токаревым. Нижневартовск при активном участии компании "Транснефть – Сибирь" стал первым городом в округе, где появилась арт-резиденция. Её открытие позволит создать благоприятные условия для творчества, культуры и науки, а также объектов интеллектуальной собственности. В первую очередь, здесь будут организованы досуговые мероприятия для молодёжи", - рассказал исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Дмитрий Кощенко(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Уже сейчас арт-резиденция готова организовывать выставки работ декоративно-прикладного творчества, проводить тематические и творческие встречи, fashion-показы. На днях завершилась установка современного аудиовизуального оборудования, что позволит на достойном уровне организовывать творческие перфомансы, концерты. В ближайшее время ожидается поставка оборудования для создания медиа-лаборатории.

"Она будет включать в себя модульный телецентр: видеокамеру, свет, суфлер. Это позволит нам проводить мастер-классы по созданию видеоконтента, блогинга, а также телережиссуре", - рассказала директор МАУ Нижневартовска "Молодёжный центр" Людмила Козлова.

Также планируется до конца года запустить швейную мастерскую.

"Современная, выполненная с учётом интересов и запросов молодёжи площадка. Хочу отметить, насколько эффективно использованы площади здания. Уверен, молодым людям после того, как арт-резиденция заработает на полную мощность, здесь понравится. Рад, что наше сотрудничество с правительством Югры, администрацией Нижневартовска настолько результативно. Подчеркну, что мы готовы продолжать поддерживать город в реализации молодежных идей и инициатив", - сказал генеральный директор Бронников по итогам знакомства с арт-резиденцией.

Арт-резиденция, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

В завершении встречи, как рассказала заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова, представители нижневартовской молодёжи вручили гостям памятный подарок – картину местной художницы Елены Гильмановой, на которой нарисован голубь – птица, изображённая в корпоративных цветах компании АО "Транснефть – Сибирь", а также шишку – символ арт-резиденции "Ядро".

Картина(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Ядро, арт-резиденция, лаборатории



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети