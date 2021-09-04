В арт-резиденции Нижневартовска до конца года откроют различные лаборатории

В нижневартовскую арт-резиденцию "Ядро" началась поставка оборудования. До конца года откроется несколько лабораторий: видео, музыкальная, швейная и крафт-лаборатория. Во время рабочего визита в Нижневартовск арт-резиденцию посетили генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников и его заместитель Сергей Сметанюк. Компания в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Югры направила деньги на приобретение здания, сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска.

"Соглашение о сотрудничестве было заключено между окружным правительством в лице губернатора Натальи Комаровой и ПАО "Транснефть", возглавляемого президентом Николаем Токаревым. Нижневартовск при активном участии компании "Транснефть – Сибирь" стал первым городом в округе, где появилась арт-резиденция. Её открытие позволит создать благоприятные условия для творчества, культуры и науки, а также объектов интеллектуальной собственности. В первую очередь, здесь будут организованы досуговые мероприятия для молодёжи", - рассказал исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Уже сейчас арт-резиденция готова организовывать выставки работ декоративно-прикладного творчества, проводить тематические и творческие встречи, fashion-показы. На днях завершилась установка современного аудиовизуального оборудования, что позволит на достойном уровне организовывать творческие перфомансы, концерты. В ближайшее время ожидается поставка оборудования для создания медиа-лаборатории.

"Она будет включать в себя модульный телецентр: видеокамеру, свет, суфлер. Это позволит нам проводить мастер-классы по созданию видеоконтента, блогинга, а также телережиссуре", - рассказала директор МАУ Нижневартовска "Молодёжный центр" Людмила Козлова.

Также планируется до конца года запустить швейную мастерскую.

"Современная, выполненная с учётом интересов и запросов молодёжи площадка. Хочу отметить, насколько эффективно использованы площади здания. Уверен, молодым людям после того, как арт-резиденция заработает на полную мощность, здесь понравится. Рад, что наше сотрудничество с правительством Югры, администрацией Нижневартовска настолько результативно. Подчеркну, что мы готовы продолжать поддерживать город в реализации молодежных идей и инициатив", - сказал генеральный директор Бронников по итогам знакомства с арт-резиденцией.

В завершении встречи, как рассказала заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова, представители нижневартовской молодёжи вручили гостям памятный подарок – картину местной художницы Елены Гильмановой, на которой нарисован голубь – птица, изображённая в корпоративных цветах компании АО "Транснефть – Сибирь", а также шишку – символ арт-резиденции "Ядро".