В одной из школ Нижнего Новгорода отравились десятки учеников

В одной из школ Нижнего Новгорода произошло массовое отравление учеников, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Нижегородской области.

"Устанавливаются причины произошедшего. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточнили в прокуратуре.

По некоторым данным, речь идёт о 40 пострадавших.