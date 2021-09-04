04 Сентября 2021
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Посёлок Рудный, школа номер 34, столовая (2019) | Фото: Накануне.RU

В одной из школ Нижнего Новгорода отравились десятки учеников

В одной из школ Нижнего Новгорода произошло массовое отравление учеников, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Нижегородской области.

"Устанавливаются причины произошедшего. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточнили в прокуратуре.

По некоторым данным, речь идёт о 40 пострадавших.

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Теги: школа, отравление



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