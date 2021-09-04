"Компромиссов не будет". Глава Сургута раскритиковал ремонт набережной вблизи университета

Мэр Сургута Андрей Филатов высказался о ремонте набережной возле Сургутского госуниверситета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы не примем обновлённую набережную в районе Сургутского государственного университета, пока её не приведут в соответствие с необходимыми стандартами качества", - написал Филатов в своём Instagram.

Ремонт набережной стал темой разговора на заседании штаба по городскому хозяйству.

"Много вопросов накопилось к подрядной организации. Объём выполненных работ по благоустройству общественной территории – 70%. Уже сейчас есть существенные замечания к внешнему виду, качеству и безопасности отдельных элементов", - уточнил мэр.

Обнаружены нарушения, которые требуют незамедлительного и комплексного устранения.

"Проверка продолжается. Тем не менее, ещё до её завершения хочу подчеркнуть: передавать горожанам место общественного отдыха в таком виде недопустимо. Нужно сдать качественный объект. Надеюсь, подрядчик понимает, что это наша принципиальная позиция. Здесь компромиссов не будет", - подытожил градоначальник.