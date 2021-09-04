04 Сентября 2021
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деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Правительство РФ компенсирует Забайкалью траты на восстановление после паводка

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Забайкальскому краю деньги, которыми компенсируют траты региона на восстановление пострадавшей от паводка инфраструктуры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на официальном портале Правительства. Речь идёт о выделении 89,54 млн руб. (из них, например, 30,84 – на оказание жителям единовременной материальной помощи).

"Деньги пойдут на возмещение бюджету Забайкалья оказания единовременной материальной помощи гражданам, а также на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества первой необходимости. МЧС поручено проконтролировать использование выделенных средств и представить об этом доклад в Правительство до 1 февраля 2022 г.", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмине.

Напомним, 23 июля сильным паводком был поврежден железнодорожный мост в Забайкальском крае, из-за чего остановилось движение по транссибирской магистрали. Железнодорожное сообщение было восстановлено за двое суток.

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Теги: ржд, мост, транссиб, компенсация, Михаил Мишустин



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