В Екатеринбурге занятия в корпусе УрФУ, где ветер снёс крышу, идут в обычном режиме
Занятия в корпусе УрФУ по адресу Ленина, 51, где ветер снёс часть крыши, идут в обычном режиме, сообщили Накануне.RU в университете.
"Учебный процесс в корпусе на проспекте Ленина идёт в полном объёме, последствия вчерашнего повреждения кровли порывами ураганного ветра устраняются", - уточнили в вузе.
За ночь сотрудники регионального ГУ МСЧ убрали повреждённую часть крыши.
"По нашим оценкам, это примерно 70 "квадратов" кровли. Сейчас на месте работает подрядная организация, мы ожидаем завершение работ к четвергу", - добавили в университете.