В Екатеринбурге занятия в корпусе УрФУ, где ветер снёс крышу, идут в обычном режиме

Занятия в корпусе УрФУ по адресу Ленина, 51, где ветер снёс часть крыши, идут в обычном режиме, сообщили Накануне.RU в университете.

"Учебный процесс в корпусе на проспекте Ленина идёт в полном объёме, последствия вчерашнего повреждения кровли порывами ураганного ветра устраняются", - уточнили в вузе.

За ночь сотрудники регионального ГУ МСЧ убрали повреждённую часть крыши.

"По нашим оценкам, это примерно 70 "квадратов" кровли. Сейчас на месте работает подрядная организация, мы ожидаем завершение работ к четвергу", - добавили в университете.