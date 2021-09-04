На полигоне Алабино "Уралвагонзавод" наградил победителей индивидуальной гонки "Танкового биатлона"

Накануне на подмосковном полигоне «Алабино» прошло торжественное награждение победителей индивидуальной гонки «Танкового биатлона 2021». Ее лидерами стали представители России - команда Южного военного округа, передает корреспондент Накануне.RU. Каждому члену этого экипажа специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству генерал армии Алексей Маслов вручил ключи от современного внедорожника УАЗ «Патриот».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод", уже многие годы УВЗ (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) является спонсором Международных игр по «Танковому биатлону». УВЗ не только партнёр международных соревнований, но и производитель танков Т-72Б3, на которых выступают 18 сборных со всего мира - это экипажи России, Сербии, Кувейта, Узбекистана и других стран. Прообразом машин Китайской Народной Республики стала тагильская «семьдесятдвойка». Специалисты УВЗ осуществляли и подготовительную работу спецтехники непосредственно на полигоне в Алабино и обеспечивали ее полную техподдержку во время заездов.

"Проведение «Танкового биатлона» очень важно. Игры позволяют рекламировать технику Уралвагонзавода, показывать ее возможности потенциальным покупателям. Техника, выпускаемая Концерном УВЗ, демонстрирует надежность и другие отличные боевые качества, что вселяет уверенность в наших военнослужащих, которые выполняют задачи на танке российской армии и владеют Т-72Б3 в совершенстве. УВЗ первым стал вручать подарки победителям-танкистам. После небольшого перерыва эта традиция возродилась по инициативе генерального директора Концерна УВЗ Александра Потапова", - отметил специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству генерал армии Алексей Маслов.

Команда Южного военного округа выступала 25 августа на зелёной «семьдесятдвойке» в заезде с командами Узбекистана и Китая. Командир танка – старший сержант Даниил Храмов, наводчик-оператор – старший сержант Сергей Гайдеик, механик-водитель – ефрейтор Владимир Огадзе показали на трассе высокое мастерство владения боевой машиной. Уверенно преодолели змейку. При стрельбе по первой мишени снаряд попал в бруствер. Ситуацию исправил дополнительный боеприпас, попавший точно в цель. Остальные две мишени были поражены сразу. Российский экипаж преодолел трассу без ошибок, поразил пять мишеней из пяти и пересёк финишную черту с результатом 19 минут 18 секунд.

Танки производства УВЗ получили самые лестные характеристики от участников «Танкового биатлона 2021».

"Легко при прохождении трассы не было. Было трудно. Мы старались, выкладывались полностью. Танк Т-72Б3 стал для нас родным. Поработала команда – и вот результат", - рассказал механик-водитель команды-победителя ефрейтор Владимир Огадзе

"Здесь на соревнованиях видно, что эти танки – самые лучшие в мире! Трассу на Т-72 проходить удобно. Трудно передать словами, если не сядешь внутрь", - отметил представить команды Южной Осетии подполковник Таймураз Губаев.

За главный кубок «Танкового биатлона» команды первого дивизиона – Россия, Китай, Казахстан, Азербайджан – поборются 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр – 2021. А 3 сентября состоялся финальный заезд сборных второго дивизиона. В нём выступили Киргизия, Мьянма, Южная Осетия и Таджикистан.