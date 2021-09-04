Подготовка ЖКХ к отопительному сезону на Кубани близится к завершению

На Кубани завершается работа по подготовке системы ЖКХ к отопительному сезону, передает корреспондент Накануне.RU. Согласно поручения губернатора Вениамина Кондратьева закончить все работы должны до 1 октября.

О ходе работ рассказал на онлайн пресс-конференции вице-губернатор края Александр Трембицкий. По его словам, в этом году на подготовку к осенне-зимнему периоду предусмотрено 5,8 млрд рублей, что на полмиллиарда больше, чем в прошлом году.

"На сегодняшний день к работе подготовлено свыше двух тысяч котельных, что составляет 75%. Тепловые сети готовы на 83%. Подготовка идет согласно утвержденным графикам. Какие-либо риски отсутствуют. Все работы завершим до 1 октября. Особое внимание – социальным объектам. Во всех муниципалитетах подготовка находится в завершающей стадии. Ожидаем, что уже к концу этой недели, общий уровень готовности составит порядка 90%", – сказал замглавы Кубани.

Всего до конца года планируют модернизировать 55 котельных, из них 34 –за счет частных инвестиций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. Задачу привлекать средства инвесторов в отопительный комплекс также ставил губернатор Вениамин Кондратьев. Также в текущем году запланировано заменить или капитально отремонтировать порядка 160 км теплотрасс в рамках выполнения плана по замене 5% сетей. На сегодняшний день уже заменили порядка 110 км.

Александр Трембицкий также рассказал о подготовке специалистов и техники к оперативной ликвидации возможных последствий непогоды.

"Особое значение уделяем комплектованию ресурсоснабжающими организациями аварийных бригад. Сейчас эта работа находится уже в завершающей стадии. Также во всех муниципалитетах разработали план действий при возникновении и устранении последствий ЧС. Есть постоянно действующий резерв мобильных электрических станций. В полном объеме подготовлены все запасные части и расходные материалы. Ведется активная работа по заготовке аварийного запаса материалов и оборудования. Для объектов соцсферы заготовили почти 6 тысяч тонн топлива", – сообщил вице-губернатор.