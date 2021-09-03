04 Сентября 2021
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УрФУ, ветер, крыша (2021) | Фото: vk.com

В Екатеринбурге ветер сломал крышу УрФУ и обрушил дерево на женщину с ребенком

В Екатеринбурге от последствий ураганного ветра пострадала женщина с ребенком. Об этом сообщает подписчик паблика "Инцидент Екатеринбург" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Автор видеоролика сообщает, что от сильного порыва ветра на Большакова, 151, дерево упало на женщину и ребенка. Им помогли подняться очевидцы произошедшего. Они отвели пострадавших в аптеку.

В пабликах жители разных районов столицы Урала сообщают о последствиях разгулявшейся сегодня стихии. Екатеринбуржцы публикуют фотографии поваленных деревьев, остановок.

В УрФУ ветер снес часть крыши. На Уралмаше - дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. У театра Оперы сломало крону деревьев. А на улице Советской ветер сдул остановку. На ул. Газетная дерево и вовсе было вырвано с корнем.

УрФУ, ветер, крыша(2021)|Фото: vk.com

ветер, ураган, дерево(2021)|Фото: vk.com

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Теги: УрФУ, ветер, крыша, ураган, дерево



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