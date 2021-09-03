В колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, произошел пожар

В исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, произошел пожар, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным telegram-канала Mash, пожар случился в промзоне, предположительно, в цехе, где делают деревянные поддоны. Его смогли потушить силами колонии. Пострадавших нет.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет.

После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, актер был допрошен в качестве свидетеля. Позже стало известно, что дело о наркотиках не расследуется, оно было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых.