04 Сентября 2021
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Политика
Николай Платошкин (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Николай Платошкин&quot;

Мосгорсуд не смог вынести решение по апелляционной жалобе защиты Платошкина

Мосгорсуд не смог сегодня вынести решение по апелляционной жалобе защиты. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на его адвоката Александра Обозова.

В процессе объявлен перерыв до 7 сентября.

Отметим, что во время заседания десятки москвичей собрались возле здания Мосгорсуда, чтобы поддержать своего лидера Николая Платошкина. Люди скандировали "Долой беспредел!" и "Свободу Платошкину!".

Напомним, ранее Платошкину назначили пять лет условно и штраф в размере 700 тыс. руб. Политолога обвинили в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков. Платошкин себя виновным не признал и все время заявлял о политической мотивации всех возбужденных в отношении него дел.

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Теги: николай платошкин, апелляция, гагаринский суд



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