В Хабаровске учительницу травят за танец живота на линейке

В Хабаровске учитель танцев школы №76 Юлия Марченко столкнулась с травлей после танца живота, исполненного в День знаний, передает корреспондент Накануне.RU.

1 сентября учитель на линейке, изображая Птицу знаний, исполнила танец. Костюм педагога был полностью закрыт и родители, и школьники, не увидели в танце ничего предосудительного. Однако видеозапись стала популярной в интернете и на педагога обрушился шквал критики со стороны поборников морали.

В результате директор школы и заведующая по воспитательной работе написали заявления об увольнении — их пока что оставили без ответа.

За педагога вступились также родители. Они собирают подписи в поддержку Марченко и подчеркивают, что в танце не было ничего такого, что развратило бы детей.

Самой учительнице танцев в итоге пришлось извиняться.

"Я считаю важным прокомментировать то короткое выступление, которое облетело все соцсети города Хабаровска. Во-первых, я хочу принести искренние извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало какие-то негативные эмоции, непонимание, недоумение. Какие-то, которые вызвали у вас резонанс. Своим творческим номером, я не хотела никого оскорбить и обидеть ваши чувства. Я хотела принести вам радость. Сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия, посвященного празднику 1 сентября.Во-вторых, я хочу отметить, что мой костюм абсолютно закрытый, телесного цвета. Под бликами солнца создается впечатление обнаженного тела. Смысл моего номера заключается в том, чтобы мы, люди, никогда не теряли свои крылья", - заявила учитель.

Она отметила, что неоднократно выступала с этим номером на других массовых мероприятиях и пообещала в будущем учитывать формат мероприятий для дальнейших выступлений.