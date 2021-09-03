03 Сентября 2021
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Политика В России
иностранный агент, иноагент (2017) | Фото: www.rosbalt.ru

Список иноагентов пополнился четырьмя журналистскими организациями

В России список СМИ-иноагентов пополнился на четыре организации. Минюст включил в него юрлица "Альтаир 2021", "Ромашки монолит", "Главный редактор 2021", "Вега 2021", передает корреспондент Накануне.RU.

Все они принадлежат журналистам, которые уже попали в этот список. Все описанные СМИ являются иноагентами в РФ:

Так, "Ромашка монолит" принадлежит Марие Железновой из "Проекта", туда также входят Софья Гройсман, Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин. Владельцем "Вега 2021" является Илья Рождественский, "Альтаир 2021" - Максим Гликин.

Владельцем "Главный редактор 2021" является Юлия Ярош ("Открытые медиа").

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Теги: СМИ, иноагент, минюст



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