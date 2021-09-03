"Пруд осушили, а дамбу разобрали": Жители Большого Трифоново опасаются последствий лесных пожаров из-за действий чиновников

На фоне лесных пожаров, распространившихся по Свердловской области, село Большое Трифоново осталось без местного пруда, который служил водоемом для пожарных. Как рассказала у себя на странице в Facebook православная активистка Оксана Иванова, село уже накрыл смог, однако чиновники не только осушили пруд, но и разобрали на стройматериалы дамбу.

"Жители и подписи собирали, и разрешения от разнообразных инспекций добыли. И сами готовы были поработать, чтобы восстановить любимое место отдыха. Но чиновники попросили 2,5 млн за проект. Трифоново хоть и большое село, но не настолько, чтобы прокормить ненасытное чиновничество. Благоприятная база для агитации", - написала активистка.

По ее словам, "местная буржуазия" строит усадьбы сразу с бассейнами на участках, а потому не видят необходимости в местном пруду. "Экологические проблемы ближе, чем кажется", - отметила Иванова.