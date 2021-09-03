Люди стали причиной двух третей лесных пожаров в этом году – Минприроды

Причиной 67% лесных пожаров в России с начала 2021 года стал человеческий фактор или, проще говоря, люди, передает ТАСС со ссылкой на главу Минприроды России Александра Козлова.

"Основная причина лесных пожаров - человек. 67% пожаров в России на всех категориях земель, не только в лесу, произошли в этом году из-за антропогенного воздействия", - сказал он на полях Восточного экономического форума.

По словам Козлова, ситуацию обостряет дефицит осадков в ряде регионов, например Якутии. Ученые прогнозируют, что засушливые сезоны в РФ из-за глобального потепления будут наблюдаться теперь регулярно, отметил министр.