03 Сентября 2021
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Общество В России
лесной пожар рядом с селом Мансурово (2021) | Фото: администрация Кунашакского района

Люди стали причиной двух третей лесных пожаров в этом году – Минприроды

Причиной 67% лесных пожаров в России с начала 2021 года стал человеческий фактор или, проще говоря, люди, передает ТАСС со ссылкой на главу Минприроды России Александра Козлова.

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"Основная причина лесных пожаров - человек. 67% пожаров в России на всех категориях земель, не только в лесу, произошли в этом году из-за антропогенного воздействия", - сказал он на полях Восточного экономического форума.

По словам Козлова, ситуацию обостряет дефицит осадков в ряде регионов, например Якутии. Ученые прогнозируют, что засушливые сезоны в РФ из-за глобального потепления будут наблюдаться теперь регулярно, отметил министр.

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Теги: минприроды, лесной пожар, александр козлов, человеческий фактор



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