Суд арестовал имущество семьи челябинского депутата Госдумы Колесникова

Арбитражный суд Челябинской области арестовал движимое и недвижимое имущество депутата Госдумы Олега Колесникова, его супруги Лены Колесниковой и других лиц на сумму 414 млн рублей. Заявление об аресте было подано конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве "Профессиональные технологии строительства", который является должником ГК "Здоровая ферма" (принадлежит банку непрофильных активов "Траст").

"Банк непрофильных активов «Траст», как владелец ГК "Здоровая ферма", заинтересован в возврате средств и активов, которые были выведены бывшими бенефициарами. Поэтому мы удовлетворены решением суда и будем продолжать отстаивать свою позицию в суде", – сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка "Траст".

В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается спор о векселях, поручительства по которым были якобы выданы ГК "Здоровая Ферма" в 2015 году. Векселя были выданы компанией "Профессиональные технологии строительства" в пользу кипрской Chromsys Limited под поручительства предприятий ГК "Здоровая Ферма". Затем они были переданы Старбрайт Венчерс ЛТД (зарегистрированной в Белизе), после чего оказались в распоряжении Копылова Игоря Леонидовича. Копылов, согласно открытым данным, являлся на тот момент заместителем директора по экономической безопасности сети аптек "Классика".

В конце 2015 года "Здоровая ферма" была продана. в конце 2018 года новым собственником "Здоровой фермы" стал банк "Траст". В конце 2018 – начале 2019 гг. векселя были предъявлены к оплате "Трасту". Однако новый собственник не знал о данных векселях и поручительствах на них предприятий ГК "Здоровая Ферма". Данные обязательства не были отражены и в бухгалтерском учете "Здоровой Фермы".

Напомним, Олег Колесников баллотируется от "Единой России" по Златоустовскому одномандатному округу. Как ранее сообщало Накануне.RU, в феврале стало известно, что депутат Олег Колесников согласовал свое выдвижение на выборах в Госдуму от "Единой России". Взамен депутат должен реализовать два крупных инвестиционных проекта – аквапарк в Челябинске и благоустройство парка в Златоусте.