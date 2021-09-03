Пермский краевой суд изменил приговор фигуранту дела о сносе гаражей в Разгуляе

03 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Пермский краевой суд изменил приговор фигуранту дела о сносе гаражей в Разгуляе

Пермский краевой суд оставил без изменения основную часть приговора по делу о сносе более сотни гаражей в микрорайоне Разгуляй, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По делу проходили бывший начальник управления строительства Прикамья Дмитрий Левинский и директор "МонтажСтрой-Урал" Сергей Жигунов. Им вменяли превышение должностных полномочий и злоупотребление полномочиями при сносе гаражей. Решением региональной инстанции отменено назначенное Левинскому дополнительное наказание в виде запрета занимать руководящие должности в организациях – учтены смягчающие обстоятельства: награды подсудимого с воинской службы по призыву, наличие на иждивении матери, уточняет РИА Новости. Несколько гражданских исков потерпевших по делу суд решил вернуть на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Напомним, решением суда первой инстанции Левинского осудили на два года четыре месяца условно с испытательным сроком три года и запретом занимать управленческие должности на государственных предприятиях на два с половиной года. Жигунов осужден на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Дмитрий Левинский, Сергей Жигунов, МонтажСтрой-Урал, управление капитального строительства, снос гаражей, Разгуляй



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.05.2021 11:59 Мск Фигуранты дела о сносе гаражей в Разгуляе получили условные сроки
Ранее 18.05.2021 14:16 Мск Обвинение потребовало два года ограничения свободы по делу о незаконном сносе гаражей в Разгуляе
Ранее 24.02.2021 21:54 Мск Завершено расследование дела о сносе гаражей на Разгуляе
Ранее 06.08.2020 10:45 Мск В деле о сносе гаражей в пермском микрорайоне Разгуляй появились два обвиняемых
Ранее 10.01.2020 09:03 Мск Бывший глава "Управления капстроительства" Прикамья, арестованный по "делу зоопарка", попал под "уголовку" из-за сноса гаражей в Перми
Ранее 11.12.2019 20:20 Мск В Перми ищут владельцев 25 сносимых гаражей в Разгуляе - им полагается компенсация
Ранее 07.11.2019 15:49 Мск Пермский минстрой о нападении охранника на журналистку: Имел право ограничить доступ, но не таким же способом!
Ранее 07.11.2019 14:09 Мск В Перми напали на корреспондента "Вестей" во время съемок репортажа о сносе гаражей в Разгуляе
Ранее 15.10.2019 14:30 Мск СК: Снос гаражей в Разгуляе в Перми - халатность чиновников
Ранее 09.10.2019 11:27 Мск В Перми состоялось предварительное заседание по сносу гаражей в Разгуляе
Ранее 26.09.2019 11:34 Мск В Пермском крае приостановили снос гаражей на Разгуляе


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети