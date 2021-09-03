Пермский краевой суд изменил приговор фигуранту дела о сносе гаражей в Разгуляе

Пермский краевой суд оставил без изменения основную часть приговора по делу о сносе более сотни гаражей в микрорайоне Разгуляй, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По делу проходили бывший начальник управления строительства Прикамья Дмитрий Левинский и директор "МонтажСтрой-Урал" Сергей Жигунов. Им вменяли превышение должностных полномочий и злоупотребление полномочиями при сносе гаражей. Решением региональной инстанции отменено назначенное Левинскому дополнительное наказание в виде запрета занимать руководящие должности в организациях – учтены смягчающие обстоятельства: награды подсудимого с воинской службы по призыву, наличие на иждивении матери, уточняет РИА Новости. Несколько гражданских исков потерпевших по делу суд решил вернуть на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Напомним, решением суда первой инстанции Левинского осудили на два года четыре месяца условно с испытательным сроком три года и запретом занимать управленческие должности на государственных предприятиях на два с половиной года. Жигунов осужден на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.