03 Сентября 2021
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Политика За рубежом
хиджаб (2012) | Фото:krisak-site.ucoz.ru

В Афганистане несколько десятков женщин вышли на акцию протеста

Группа из нескольких десятков женщин сегодня провела акцию протеста в Афганистане, требуя соблюдения своих прав. Они, в частности, хотят соблюдения права на работу.

Толпа из примерно 50 демонстрантов скандировала "Это наше право на образование, работу и безопасность", размахивала плакатами на улицах западного афганского города Герат, передает AFP. Герат ранее также был захвачен талибами* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

"Мы даже готовы носить паранджу, если будет такой закон, но мы хотим, чтобы женщины имели возможность работать, а девочки и девушки – учиться", - сказала одна из протестовавших.

Ранее "Талибан"* обещал, что будет соблюдать права женщин и разрешит им работать и учиться (правда, только в женских школах), если те будут носить паранджу, а лучше – бурку. Правда, также появлялись сообщения, что и в провинциях, и в Кабуле женщин начали притеснять за попытки выйти на работу.

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Теги: герат, афганистан, акция протеста, талибы



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