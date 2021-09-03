Тагильского учителя, проспавшего 1 сентября, не будут выгонять из школы

В Нижнем Тагиле не будут увольнять учителя, который 1 сентября не пришел на линейку, потому что проспал. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, молодой педагог Александр Алексеев проспал День знаний и не явился на праздник к своему классу. В итоге детей пришлось передать другому учителю, а над Алексеевым нависла угроза увольнения из школы.

Как рассказал сегодня Куйвашев в своем Instagram, Александр только в этом году закончил педагогический колледж, это должен был быть его первый рабочий год, да еще и с классным руководством.

"Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли", - отметил губернатор.

Он добавил, что "все мы просыпали".

"Да и я просыпал и школу, и институт, и на работу пару раз опаздывал. Уверен, ученики Александра уже через год с улыбкой вспомнят этот День знаний. А для учителя это тоже урок и ценный опыт", - заключил Евгений Куйвашев.

Напомним, что новый учебный год в школах Свердловской области начался в обычном режиме, несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом в регионе.