Тагильского учителя, проспавшего 1 сентября, не будут выгонять из школы

03 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Тагильского учителя, проспавшего 1 сентября, не будут выгонять из школы

В Нижнем Тагиле не будут увольнять учителя, который 1 сентября не пришел на линейку, потому что проспал. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
Читайте также:

Напомним, молодой педагог Александр Алексеев проспал День знаний и не явился на праздник к своему классу. В итоге детей пришлось передать другому учителю, а над Алексеевым нависла угроза увольнения из школы.

Как рассказал сегодня Куйвашев в своем Instagram, Александр только в этом году закончил педагогический колледж, это должен был быть его первый рабочий год, да еще и с классным руководством.

"Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли", - отметил губернатор.

Он добавил, что "все мы просыпали".

"Да и я просыпал и школу, и институт, и на работу пару раз опаздывал. Уверен, ученики Александра уже через год с улыбкой вспомнят этот День знаний. А для учителя это тоже урок и ценный опыт", - заключил Евгений Куйвашев.

Напомним, что новый учебный год в школах Свердловской области начался в обычном режиме, несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом в регионе.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: учитель, проспал, школа, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети