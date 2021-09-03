В Тюменской области сняли запрет на работу фуд-кортов и детских развлекательных комнат

В Тюменской области с завтрашнего дня возобновляют работу фуд-корты, детские игровые комнаты и развлекательные центры, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Ранее запрет был продлен до 15 сентября. Однако в итоге его сняли.

Соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности внес губернатор Александр Моор. Власти подчеркивают, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что 31 августа глава региона разрешил заведениям общепита работать в ночное время.