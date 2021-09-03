На Южном Урале по факту предоставления сироте непригодного жилья возбуждено уголовное дело

В Челябинской области по факту предоставления местной жительницы из числа детей-сирот непригодного для проживания жилья возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Жилье было предоставлено администрацией Агаповского района. Сотрудники мэрии приняли при заселении дома инженерные сети и систему канализации жилых помещений, которые выполнены с нарушениями нормативных требований.

"В настоящее время следователем проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств и виновных должностных лиц органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.