03 Сентября 2021
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Происшествия В России
шаман Александр Габышев (2019) | Фото: youtube.com

Соратника шамана Габышева арестовали на 20 суток

Октябрьский районный суд Владимира отправил под административный арест на 20 суток Виктора Егорова – сторонника якутского шамана Александра Габышева.

Егоров признан виновным в повторном нарушении установленного порядка организации и проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия, пишет "Интерфакс".

Егоров, один из участников похода Габышева, был задержан полицией 1 сентября во Владимире.

Напомним, самого Габышева ранее отправили на принудительное лечение с интенсивным наблюдением в психиатрическую больницу. В марте этого года экспертиза вновь признала невменяемым якутского шамана. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, Габышев во время принудительной госпитализации 27 января ранил полицейского самодельным клинком.

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Теги: виктор егоров, александр габышев, якутский шаман



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