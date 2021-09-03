Соратника шамана Габышева арестовали на 20 суток

Октябрьский районный суд Владимира отправил под административный арест на 20 суток Виктора Егорова – сторонника якутского шамана Александра Габышева.

Егоров признан виновным в повторном нарушении установленного порядка организации и проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия, пишет "Интерфакс".

Егоров, один из участников похода Габышева, был задержан полицией 1 сентября во Владимире.

Напомним, самого Габышева ранее отправили на принудительное лечение с интенсивным наблюдением в психиатрическую больницу. В марте этого года экспертиза вновь признала невменяемым якутского шамана. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, Габышев во время принудительной госпитализации 27 января ранил полицейского самодельным клинком.