Правоохранители проводят проверку из-за видео, на котором подозрительный мужчина зазывал девочек в парк

Правоохранительные органы в Тюмени проводят проверку по факту опубликованного в соцсетях видео, на котором неизвестный мужчина настойчиво зазывает девочек "посмотреть парк", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального управления СКР, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на кадрах видно, как мужчина буквально умоляет хотя бы одну из девочек сходить с ним и посмотреть на парк. Школьницы отказываются, говорят "потом сходим". Однако мужчина продолжает настаивать.

"Честное слово. Пойдемте, я вам покажу, там такие финты сделали. Вот буквально, вот здесь, за аптекой прямо, такой парк сделали вам. Честное слово, девчонки. Ну, сходите, одна посмотрите. Одна пусть останется. Вот, за аптекой, буквально. Честное слово", - повторяет незнакомец.