Центризбирком выслал в Королёв "группу оперативного реагирования" – проверять информацию о нарушениях

Центризбирком направил в подмосковный Королев "группу оперативного реагирования" для расследования возможных нарушений, о которых сообщила "Новая газета".

"Представители "Новой газеты" передали в Центральную избирательную комиссию материалы, в которые содержится информация о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в городе Королеве Московской области, - говорится в сообщении ЦИК. - ЦИК России, разделяя озабоченность по этому поводу, оперативно подготовила и направила официальные письма Генеральному прокурору, Председателю Следственного комитета, Губернатору Московской области и Председателю избирательной комиссии Московской области с настоятельной просьбой в максимально короткие сроки (с учетом того, что идет кампания) принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области. При этом тщательно расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений, представленных в материалах "Новой газеты".

"Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность - тем более, если это будет квалифицировано, как групповой сговор", - заявили в ЦИКе.

"Недопустимо, когда одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях и по настоянию ЦИК России освобожденные от своих должностей, опять "всплывают" в том или ином должностном качестве, и, фактически перечеркивают огромный, сложнейший труд наших коллег из избирательной системы, которые ответственно и добросовестно исполняют свой общественно-политический долг", - говорится в заявлении избирательной комиссии.

Газета сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись с "тренинга", "на котором решалось, кто и с каким результатом победит на выборах в Подмосковье".