03 Сентября 2021
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кот за миллиард, авито, объявление (2021) | Фото: Avito.ru

В Сургуте "кота-идиота" продают за миллиард рублей

Необычное объявление появилось на сайте бесплатных объявлений "Авито". Житель Сургута Марат предлагает купить кота, которого он сам нелестно характеризует как "редкостного идиота", передает корреспондент Накануне.RU.

"Редкостный идиот, рвет обои, ходит в ванну вместо лотка, в 4.00 будит, постоянно орет и требует ласки, жрет немерено. Может поцарапать и покусать. Когда в доме гости, кот прячется под диван. Прививок нет, не кастрирован. Одним словом царь квартиры, бесит ужасно", - говорится в объявлении.

кот за миллиард, авито, объявление(2021)|Фото: Avito

Цена на такого кота тоже "царская" - хозяин животного заявил, что готов расстаться с ним за миллиард рублей.

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Теги: кот за миллиард, авито, объявление



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