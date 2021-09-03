Врачи и учителя могут законно отказаться от ковид-вакцинации - ОУЗС

Даже те работники, которые входят в правительственный перечень работ, требующих обязательного проведения профилактических прививок, могут на законном основании отказаться от ковид-вакцинации. Об этом сообщает общественная организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" (ОУЗС).

Отмечается, что поступает много вопросов, связанных с принудительной вакцинации педагогических работников. Они, как и медики, входят в перечень Правительства, и, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", их можно отстранить от работы за отсутствие прививки.

Однако есть важное обстоятельство, которое может быть законным основанием для отказа. В пп. 4.1.7. Санитарных правил СП 3.3.2.561-96 "Медицинское иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов" указано, что " государственная регистрация осуществляется на основании результатов ВСЕХ этапов испытаний препарата, подтверждающих его эффективность, специфическую активность и безопасность" .

В случае с вакцинами от ковида эти требования не были соблюдены по ряду причин:

• регистрация вакцин произошла до завершения всех этапов клинических исследований;

• в инструкциях к вакцинам сказано, что они разработаны "на основании ограниченного объема клинических данных по применению препарата и будут дополняться по мере поступления новых данных";

• защитный титр антител и продолжительность защиты в настоящее время неизвестны;

• изучение взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводилось.

То есть регистрация вакцин была проведена с нарушением санитарных правил, требующих завершения ВСЕХ испытаний на безопасность и эффективность. Это и может быть законным основанием для отказа.

Кроме того, вакцинация проводится при наличии информированного добровольного согласия. Но информированное согласие не может быть дано в силу несоблюдения указанных требований. Препараты официально проходят третью стадию клинических исследований, и только в четвертой фазе проводится постклинический мониторинг, который позволяет получить детальные данные о действенности вакцины, ее безвредности и возможных побочных явлениях.

При этом, согласно ст. 5 ФЗ "Об иммунопрофилактике" граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на "получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях". То же самое говорится в ст. 20 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ": гражданин дает свое согласие на основании полной информации о медицинской помощи и связанном с ней риске. Очевидно, что полной информации пока нет.

Организация, разместив соответствующие образцы, советует писать на имя руководителя предприятия два заявления с указанием этих оснований для отказа, причем чтобы на одном из них стояла дата и подпись о получении. Если заявление отказываются принять, то нужно направить заявление по Почте России ценным письмом с описью вложения. А в описи указать "Заявление об отказе от вакцинации от COVID без добровольного согласия на медицинское вмешательство". В течение месяца с момента регистрации поданного заявления заявителю обязаны предоставить письменный мотивированный ответ. Если он неудовлетворительный и работодатель продолжает настаивать на вакцинации, угрожая отстранением от работы, то следует направить жалобу о незаконности действий должностных лиц в прокуратуру, в том числе через электронную приемную, отмечает ОУЗС.

Ранее правозащитник Наталья Новакова заявила о грубых нарушениях при регистрации вакцин.