Роспотребнадзор нашел нарушения на заводе "Медсинтез" в Новоуральске

Роспотребнадзор провел плановую выездную проверку завода "Медсинтез" в закрытом городе Новоуральск. Обнаружены нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, специалисты ведомства оценили соблюдение около 200 пунктов нормативных документов при работе лаборатории завода с возбудителями III и IV группы патогенности.

"В ходе проверки были выявлены два нарушения требований СП 1.3.2322-08 и постановления Правительства РФ 317 от 16.04.2012 г., которые не несут рисков для качества выпускаемой заводом продукции. В частности, установлены нарушения требований к порядку допуска к работе сотрудников лаборатории и порядку проверки систем вентиляции", - отметили в управлении.

За выявленные нарушения на ООО "Завод "Медсинтез" был составлен административный протокол. Сейчас документы направлены в суд.

Как добавили в ведомстве, в настоящее время предприятие занимается устранением нарушений.