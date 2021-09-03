Названа еще одна неофициальная версия взрыва в автобусе в Воронеже

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" назвал новую версию взрыва автобуса в Воронеже.

Источники ресурса сообщили, что причиной трагедии могло стать самодельное взрывное устройство мощностью 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Поражающих элементов в нем не было.

Такой вывод сделали специалисты-взрывотехники, однако первичные следственные мероприятия подозреваемых не выявили. Причем якобы провели с опозданием, причина – возможный отказ рассматривать версию взрыва самодельного устройства.

Ранее сообщалось, что взрыв автобуса в Воронеже мог стать следствием конфликта перевозчиков. По данным Telegram-канала Baza, такую версию отрабатывают среди прочих спецслужбы.

Взрыв в пассажирском "ПАЗе" произошел 12 августа вечером, когда автобус стоял на остановке. Погибли два человека. Число пострадавших увеличилось до 22.

Эксперты считают, что к трагедии привела неисправность оборудования либо внесение изменений в конструкцию транспортного средства. По результатам экспресс-анализа следы взрывчатых веществ не обнаружены. По предварительным данным, взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса. Однако рассматривается и версия теракта с использованием веществ, которые могли привести к аналогичному происшествию.