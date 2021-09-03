03 Сентября 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске общественники проверили ремонт дорог по нацпроекту

В Нижневартовске завершаются ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Представители общественности во время выездных встреч оценили уже выполненные мероприятия и обсудили возникшие к подрядчикам вопросы, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Больше всего вопросов от жителей города, согласно зафиксированным данным системы ЦУР "Инцидент-менеджмент", к компании АО "ГК "Северавтодор". Она выступает подрядчиком по ремонту улицы Ханты-Мансийской (от улицы Интернациональной до улицы Омской). Вартовчане обращали внимание на то, что работы выполняются не так оперативно, как хотелось бы, а уложенный первый слой асфальта находится выше уровня остальных дорог и съездов во дворы или парковки. Эти нюансы, по мнению водителей, создают затруднения при движении транспорта и существенно снижают пропускную способность перекрестков.

"Данный участок дороги весьма загружен практически в любое время суток. Учитывая, что отпускной сезон закончился, количество транспорта на дорогах возросло, мы приняли решение завершающие работы проводить в ночное время. Все ремонтные мероприятия проводятся, согласно существующим требованиям и стандартам, нарушить которые мы не можем. Некоторые неудобства, к сожалению, не исключены", - рассказал главный инженер АО "ГК "Северавтодор" Тимофей Дресвянников.

По словам подрядчика, сейчас сотрудники компании ведут завершающий этап работы на участке длиной 2,7 км. Согласно контракту, завершить все работы должны до конца сентября.

На улице Ленина сотрудники компании ООО "ПремьерДорСтрой" также приступили к заключительному этапу работ. В ближайшую неделю, если не помешает погода, 15 человек в ночное время будут задействованы в работах по укладке верхнего слоя асфальта.

Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

"Также уложим тактильную плитку на пешеходных переходах, нанесём дорожную разметку. В этом году работы ведутся на участке, протяжённость которого составляет 960 м – от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной", - сообщил технический директор подрядной организации Артём Калиев.

По словам общественников, этот участок дороги – один из самых востребованных, так как в данном районе расположено большое количество объектов притяжения граждан.

На улице Интернациональной ремонтные работы находятся на завершающем этапе. Участок от Индустриальной до Зимней также является одним из самых загруженных, так как расположен на въезде в город. На выполнение работ на данном участке предусмотрен 81 млн руб.

"Сейчас здесь работают две бригады, два катка и другая техника. Частично уже нанесена дорожная разметка, работаем над укладкой асфальта на съездах с дороги, а также над тротуарами. До 15 сентября надеемся завершить все мероприятия", - рассказал руководитель проекта НВДС Виктор Гатченко.

По словам представителя компании, работы проводятся в вечернее и ночное время, чтобы не создавать неудобств водителям.

За реализацией мероприятий нацпроекта установлен многоступенчатый контроль. Кроме лабораторий подрядчиков, где изучают механические и физические характеристики материалов, их способность противостоять нагрузкам и различным природным факторам, свою оценку проделанным работам поставят и независимые эксперты. В этом году надзор осуществляют эксперты из Омска. Чтобы во время ремонта подрядчики учли пожелания граждан, осуществляется общественный контроль. Активисты присутствуют на каждом этапе проведения работ.

"Больше пяти лет принимаю участие в контроле за работой подрядчиков. Сейчас уже компании, работающие на территории города, больше прислушиваются к нашим замечаниям и устраняют их. По итогу поездки на три объекта могу сказать, что на улице Интернациональной, где уже виден практически финальный результат, мы предложили "поднять" колодцы. А вот на улице Ханты-Мансийской обратили внимание подрядчиков на необходимость следить за чистотой на объекте. Туда мы ещё проедем, так как работы – в процессе", - сказал член Общественной палаты Нижневартовска Арзу Исмаилов.

Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

На каждом участке ремонт идёт с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона. Эта технология входит в реестр новых и наилучших технологий РОСДОРНИИ. Данный материал обладает увеличенным сроком службы, повышенной износостойкостью, высокими эксплуатационными характеристиками покрытия.

Как сообщил исполняющий обязанности директора МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска" Владимир Хвостанцев, отремонтированные участки дорог будут находиться на гарантии подрядной организации. В случае, если в течение четырех лет будут выявлены недостатки, то подрядчик будет обязан их устранить за свой счёт.

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Теги: Безопасные качественные дороги, нацпроект, ремонт, дороги



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