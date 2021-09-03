03 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Люди под дождем (2020) | Фото: Накануне.RU

МЧС предупредили свердловчан о сильных дождях и ветре в эту субботу

В ближайшую субботу на территории Свердловской области ожидается усиление ветра до 25 м/с, а местами сильные дожди. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Спасатели порекомендовали отказаться на завтра от отдыха на природе, а также организации походов и сплавов. Владельцы частных домов должны принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Помимо этого граждан предупредили о риске пожароопасной обстановки из-за сильного ветра, в связи с чем необходимо быть более осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, что на днях в Екатеринбурге произошел крупный пожар в одном из СНТ, из-за чего город накрыл смог. Все это случилось накануне визита министр иностранных дел России Сергей Лавров в уральскую столицу.

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Теги: МЧС, дождь, ветер, пожароопасная обстановка



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