Роскомнадзор удалил сайт издания Readovka из реестра запрещенных

Роскомнадзор удалил сайт издания Readovka из реестра запрещенных после того, как ресурс снял семь публикаций о депутате Саблине. Примечательно, что по ним судебных исков не было.

"Сегодня утром Роскомнадзор снял ограничительные меры по нашему сайту и удалил нас из списка запрещенных сайтов. Как удалось выяснить Readovka, наша блокировка произошла после того, как подмосковные приставы пригрозили РКН возбуждением дела против ведомства за неисполнение их требований. Несмотря на то, что судебные разбирательства идут по одному конкретному материалу (который мы заблаговременно сняли с публикации), приставы требовали удаления еще семи материалов, посвященных деятельности депутата Саблина. После консультации с нашими юристами редакция приняла решение также удалить запрашиваемые материалы, о чем мы уведомили РКН", - говорится в сообщении издания.