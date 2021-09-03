Девять семей из поселков на Южном Урале, пострадавших от лесных пожаров, купили новое жилье

Девять семей из пострадавших от лесных поселков Джабык и Запасное приобрели новое жилье за счет выплат из областного бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-служба регионального минсоца.

Всего оформлено 96 уведомлений о праве на выплату из областного бюджета жителям, утратившим жилье в результате лесных пожаров. Выплаты рассчитываются путем умножения площади утраченного жилья на стоимость одного квадратного метра 34 тыс. 690 руб. Средства можно использовать как на строительство, так и на покупку готовых домов или квартир.

Напомним, 8 июля на юге региона сформировались три очага пожара. Распространению огня способствовал сильный ветер и температуре воздуха до 32 градусов. В регионе был введен режим ЧС. В результате лесных пожаров пострадали поселки Джабык и Запасное. В двух населённых пунктах сгорело 72 жилых дома. Собственники 70 домов установлены, два до сих пор числятся бесхозными.