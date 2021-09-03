03 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Теперь официально. Избирком исключит свердловских кандидатов от "СР", пожаловавшихся Миронову

Избирательная комиссия Свердловской области приняла постановление об исключении свердловских кандидатов от "Справедливой России" из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты после обращения к главе фракции Сергею Миронову с жалобой на главу реготделения Андрея Кузнецова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Избиркома.

"На основании решения Совета РО СПП "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Свердловской области" приняла постановление об исключении кандидатов Мехонцева Е.А., Хомутова В. П., Александрова О.Г., Смолина В.Е., Штань М.М. из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Свердловской области" по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что обеспечить вычеркивание сведений о данных кандидатах поручено одиннадцати территориальным избирательным комиссиям.

Напомним, что в августе боксер Егор Мехонцев, помощник депутата Госдумы Дмитрия Ионина Василий Смолин, директор ООО "Дорстрой-Экотехнологии" Мария Штань, а также выдвиженцы Александров и Хомутов обратились к Миронову и настаивали на исключении из списка кандидатов экс-депутата ЗакСО Армена Карапетяна и других "одиозных политиков". В свою очередь глава реготделения Андрей Кузнецов заявил, что действия его коллег являются частью предвыборной борьбы с "Единой Россией", высокопоставленные члены которой якобы и давят на кандидатов "СР". По его словам, такими действиями противники хотят создать вокруг отделения СР "шлейф скандальности", добиваясь схода партии с выборной дистанции.

Сегодня кандидаты в депутаты и руководители местных отделений решили обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву с требованием "остановить беззаконие чиновников". Решение было принято на конференции, а документ собрал более 100 подписей "эсеров".

В свою очередь Олимпийский чемпион, боксер Егор Мехонцев прокомментировал Накануне.RU сложившуюся ситуацию и официальную версию событий партии. По его словам, о "давлении на себя со стороны "ЕР" он слышит впервые, а история с "удалением неугодных кандидатов", скорее, относится к самому главе реготделения Андрею Кузнецову.

Ранее свердловское отделение партии "Единая Россия" также комментировало обвинение "СР" в свою сторону, отметив, что не причастны к жалобе, но подбор кандидатов в "СР" проводится непрозрачно.

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Теги: Избирком, кандидаты, СР



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