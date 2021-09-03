Школа в "Красных казармах" официально перешла в собственность Перми

Росреестр зарегистрировал право муниципальной собственности на школу по ул. Василия Татищева, 7 в микрорайоне Красные Казармы. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин на своей странице в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэр сообщил, что власти города постараются сделать все возможное, чтобы начать обучение в школе как можно раньше. Департаменту образованию было отдано поручение объявить закупку для начала учебы.

"Поставил задачу департаменту образования оперативно объявить закупку оборудования для начала учебы – надо закупить мебель, проекторы, интерактивные панели, компьютеры, ноутбуки, оборудование для кабинетов физики, химии и биологии, спортивный инвентарь. После поставки оборудования приступим к процедуре лицензирования", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году между администрацией Перми, правительством Пермского края и "Сатурн-Р" было подписано трехстороннее соглашение. По нему власти должны были помочь застройщику в согласовании необходимых для застройки Красных казарм предельных параметров строительства. А застройщик обязался возвести и передать городу соцобъекты.

В 2020 году "Сатурн-Р" в одностороннем порядке расторг договор, апеллируя к отсутствию поддержки со стороны властей в процессе согласования IV очереди ЖК "Арсенал" и отказался передавать городу построенную школу. Однако суд обязал холдинг подписать и направить мэрию Перми акт передачи в муниципальную собственность школы и детского сада в ЖК "Арсенал".

Законность такого решения подтвердили краевой арбитраж и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.