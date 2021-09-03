Кремль рассмотрит обращение СМИ по изменению законодательства об иноагентах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращение журналистов с предложением внести поправки в закон об иностранных агентах.

"Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) на своем сайте разместил открытое письмо с требованием аннулировать действующий список иноагентов и внести поправки в законодательство .

На прошлой неделе ряд российских СМИ обратились к президенту России Владимиру Путину, а также к экс-премьер-министру Медведеву, директору ФСБ Бортникову, генпрокурору Краснову, главе СК Бастрыкину и ряду высокопоставленных чиновников требованием отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях и не препятствовать работе независимой прессы.

Среди подписантов есть как СМИ, внесенные Минюстом в список иноагентов, - "Дождь", "Медуза", так и издания без такого статуса: "Новая газета", российский Forbes, The Village, "7×7", Republic, "Псковская губерния", Wonderzine и другие издания.

Песков назвал обращение СМИ "достаточно эмоциональным". По его словам, там содержатся требования, Кремль не согласен с риторикой в нем.