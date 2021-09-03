03 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Фестиваль &quot;Атмосфера-2021&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Деревья и кустарники с фестиваля "Атмосфера" начали "переезжать" на улицы Екатеринбурга

Различные зеленые насаждения, украшавшие Площадь 1905 года в Екатеринбурге во время III Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера", начали "переезжать" на городские улицы.

Напомним, мы уже рассказывали, как велась подготовка к открытию сквера и почему его нельзя навсегда оставить на центральной площади. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, от организаторов фестиваля благоустроители города получили 12 деревьев, а также цветущие кустарники и многолетние цветочные растения общим количеством 621 единица.

По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, 2 сентября четыре сливолистных боярышника было высажено на пересечении улиц Розы Люксембург и Куйбышева. Еще два боярышника Арнольда (Зонт) украсили площадку у киноконцертного театра "Космос".

Фестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Фестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

А сегодня, 3 сентября, в Историческом сквере состоялась посадка двух крупномерных ив сорта "белая Тристис". У киноконцертного театра "Космос" посадили три яблони сорта "Скарлетт" и один клен остролистный "Роял Рэд".

Как добавили в мэрии, мелкие цветущие кустарники и многолетние растения, в числе которых спиреи, гортензии и другие культуры, специалисты МБУ "Зеленстрой" в течение осени высадят при формировании цветников.

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Теги: Атмосфера, фестиваль, деревья, Екатеринбург



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