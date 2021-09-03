03 Сентября 2021
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Общество В России
телефон связь компьютер офис (2006) | Фото: Накануне.ru

Каждый восьмой россиянин допускает увольнение в случае введения дресс-кода

Большинство россиян не против дресс-кода на работе и считают, что он дисциплинирует. Но некоторые допускают свое увольнение в случае такого требования. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра "АльфаСтрахование".

58% опрошенных поддержали дресс-код, отметив, что лично их он дисциплинирует.

Что касается действующих правил, то 28% респондентов ответили, что дресс-код в их компании скорее выборочный – только для сотрудников, которые напрямую работают с клиентами. У 23% опрошенных удаленная работа, естественно, без всяких требований к внешнему виду. 14% отметили, что после карантинов произошли послабления, хотя ранее были строгие правила. Для 19% правила сохраняются такими же строгими, как и были. Наконец, 16% ответили, что руководство просит просто соблюдать общий деловой стиль в одежде, но определенного дресс-кода нет.

В целом деловой стиль соблюдают 21% респондентов, а остальные готовы подстроиться, но многие изменили бы свое мнение о работодателе в худшую сторону. При этом для 12% введение дресс-кода могло бы стать причиной увольнения, в то время как послабление могло бы привести к увольнению только 2%.

Почти 30% респондентов отмечают, что неважно, как кто выглядит на работе, главное - результат.

В опросе участвовали 3 тыс. человек.

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Теги: дресс-код, увольнение



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