03 Сентября 2021
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коллаж, Иван Грозный, толпа, общественное мнение (2016) | Фото: Накануне.RU

"Надо получить благословение Патриарха": Путин высказался о Малюте Скуратове и митрополите Филиппе

Владимир Путин прокомментировал идею с восстановлением монастыря в Твери, где, предположительно, могло произойти убийство Малютой Скуратовым митрополита Филиппа. С проектом к президенту пришел губернатор Тверской области Игорь Руденя, он заикнулся о самом громком эпизоде в истории монастыря на стрелке Тверцы и Волги, а глава государства в ответ неожиданно отметил, что "это только одна из версий".

"А какая вторая версия?" – спросил у Путина модератор сессии на Восточном экономическом форуме, проходящем сегодня во Владивостоке. "А вторая версия – он просто его не убивал, не приезжал в монастырь а если и проезжал, то проехал мимо. На строительство церкви по такому поводу надо как минимум получить благословение Патриарха", - заявил президент.

Напомним, в 1568 году в тверской Отроч монастырь был сослан смещенный митрополит Московский и всея Руси Филипп, попавший в опалу Ивана Грозного. Годом позже царь проезжал через Тверь по дороге в Великий Новгород, и, остановившись в городе, просил у узника благословения, в чем Филипп Ивану Грозному отказал. После этого, согласно житию святителя Филиппа, Малюта Скуратов задушил узника подушкой. Версия убийства митрополита Московского и всея Руси святителя Филиппа Московского Малютой Скуратовым является традиционной в историографии, ее поддерживают большинство отечественных историков и историографов XIX века таких, как Карамзин и Соловьев.

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Теги: малюта скуратов, история россии, владимир путин, убийство, тверь



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