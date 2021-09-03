03 Сентября 2021
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Общество В России
суслик (2014) | Фото: karen-dallakyan.livejournal.com

Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения чумы из-за сусликов

Роспотребнадзор в июле 2021 года зафиксировал вспышку чумы возле границы с Монголией, а также на территории самой России. Об этом сообщил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергей Балахонов.

Как передает РБК, выявленные на территории России случаи связаны с охотой на зараженных сусликов. Так, случаи заболевания регистрировали на Алтае.

Как рассказал Балахонов, в Монголии происходят цепные процессы возникновения и распространения инфекций среди животных, и очаги чумы распространились по трети территории страны.

В России удалось остановить распространение инфекции, но опасность остается, так как активность очага сохраняется, отметил специалист.

В прошлом году в Роспотребнадзоре заверили, что опасности распространения бубонной чумы в России нет. Единичные случаи заражения возможны, но они не будут широко распространяться, так как есть вакцина и лекарство от болезни.

Напомним, в июле 2020 года в городском округе Баян-Нур китайского автономного района Внутренняя Монголия был объявлен повышенный уровень опасности из-за возможной вспышки бубонной чумы. С симптомами заболевания в больницу поступил пастух.

В соседней Монголии также была отмечена вспышка чумы. Из-за нее на въезд и выезд закрыт город Ховд.

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Теги: чума, суслики, вспышка чумы



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