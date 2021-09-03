Голикова заявила, что по патогенности коронавирус на одном уровне с чумой

Вице-премьер России Татьяна Голикова приравняла по патогенности коронавирус к чуме. Об этом она сказала на марафоне "Новое знание".

При этом она сделала важнейшее уточнение: коронавирус "отнесен ко второй группе патогенности". То есть его можно было отнести к другой группе, но приравняли к чуме. Об этом еще год назад говорил президент "Лиги защиты пациентов" Александр Саверский.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков резко раскритиковал заявление Голиковой. Он считает, что это "информационный терроризм и попытка навязать обязательную вакцинацию, что противоречит позиции Президента". В то время как летальность при ковиде многократно ниже, чем при чуме и сибирской язве, которую тоже упомянула Голикова.

"Нынешнее устрашающее заявление Голиковой объясняется тем, что она планирует провакцинировать 90 млн россиян, о чем она заявила на Восточном экономическом форуме, и ей плевать на опыт других стран, где после массовой вакцинации наблюдается рост заболеваний", - написал Лысаков.

Вакцинация - это "кормовая база" Голиковой, Поповой и Гинцбурга, уверен Лысаков. И они не хотят ее терять.

Он прогнозирует, что смертность увеличится в ближайшие годы: от вакцинации всех без разбора, в том числе людей с противопоказаниями, и от ухудшения качества медицинской помощи, "когда все силы, кадры и финансы брошены на перманентную вакцинацию населения". Ранее председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал Голикову "королевой смерти" за ужасающие результаты ее кураторства над демографией.

Прогноз Лысакова вполне вероятен. В августе в мобильном приложении "Справочник врача" был проведен опрос. Почти 70% врачей заявили, что качество медпомощи снижается из-за нагрузки по вакцинации. В том числе в 2021 году смертность, судя по динамике семи месяцев, вырастет еще больше, невзирая на массовую вакцинацию или в силу массовой вакцинации, если мнение Лысакова соответствует действительности.