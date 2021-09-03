На Южном Урале сотрудника колонии оштрафовали на 30 тысяч рублей за побег заключенного

В Каслях бывшему младшему инспектору исправительной колонии назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, ночью 26 июня обвиняемый разрешил покинуть заключенному место сна в колонии-поселении и не закрыл на замок двери в производственное помещение, через которое тот совершил побег из исправительного учреждения. Также обвиняемый незаконно передал заключенному сотовый телефон и денежные средства в сумме 40 тысяч рублей.

Сбежавший заключенный задержан.

Осужденный признал вину в полном объеме. Также по решению суда ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.