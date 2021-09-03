03 Сентября 2021
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Экономика Дальневосточный ФО В России
владивосток (2009) | Фото: web2.0vladivostok.ru

Путин видит причину низкого уровня жизни на Дальнем Востоке в советском прошлом

Президент России Владимир Путин считает объяснимой отсталость социальной сферы, обустройства городов и т.д. на Дальнем Востоке. И он призывает не винить во всем местные власти.  

"Не нужно все сваливать на муниципальные власти – их ресурсы ограничены. И мы очень скоро вернемся к вопросу распределения ресурсов – федеральный, региональный и муниципальный (уровень)". Но Дальний Восток долго был закрытой территорией, в советское время тут социальная сфера не развивалась. Вот такое наследие тут, ничего не поделаешь. Можно ли бросать камни в наших предшественников? Они в сложнейших условиях и с ограниченными условиями сделали то, что сделали, надо говорить им за это спасибо", - заявил президент на Восточном экономическом форуме.

"Но теперь нам надо делать что-то. Я упомянул о реновации городов. Набор городов и поселков уже есть. Это сложная, большая, стратегическая, но решаемая проблема", - добавил Путин.

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Теги: дальний восток, реновация, закрытая территория, владивосток



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