03 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
Егор Мехонцев (2021) | Фото: Федерация Бокса России

"Дно российской политики". Боксер Егор Мехонцев – о ситуации в "Справедливой России – За правду"

Олимпийский чемпион, боксер Егор Мехонцев, которого сняли с предвыборной гонки в ЗакСо и Госудуму от партии "Справедливая Россия" из-за жалобы главе фракции Сергею Миронову, прокомментировал Накануне.RU сложившуюся ситуацию и официальную версию событий партии. По его словам, о "давлении на себя со стороны "ЕР" он слышит впервые, а история с "удалением неугодных кандидатов", скорее, относится к самому главе реготделения Андрею Кузнецову.

"В партии после того, как я зарегистрировался на выборы и настало время предвыборной кампании, все слились, и у меня нет с ними никаких взаимодействий. Потом было письмо Миронову. Я думаю, что Кузнецов, видимо, просто снял меня за деньги. Мне предварительно до этого еще начали поступать звонки от людей с предложением сняться, что у меня хорошие шансы пройти и от Асбеста. Я в это время был в Сибири на чемпионате, потом в Москве и откладывал все эти разговоры на потом. А сейчас я приехал, и мне говорят, что мою кандидатуру сняли. Но я позвонил в областную комиссию – пока еще не было подано никаких документов о снятии. Я думаю, что они просто подали, чтобы угодить другим кандидатам, потому что в ЗакСО я все равно мог пройти", - пояснил Мехонцев.

Спортсмен также был удивлен официальной версии реготделения о том, что жалоба главе фракции с настоятельной просьбой исключить из списка кандидатов экс-депутата ЗакСО Армена Карапетяна и других "одиозных политиков" была подана якобы под давлением вышестоящих чиновников из "Единой России".

"На меня нельзя давить, я сам на кого хочешь надавлю. То, что на Кузнецова, видимо, давит его жена и теперь он думает, что так бывает со всеми – это его мнение. Он трус, даже в глаза боится смотреть и людей воспринимает так, какой он сам. Как будто он это знает (про давление). Я от губернатора независим: если я сегодня под его дудку пляшу, то мне в случае чего придется потом плясать под другую? Я все свои решение принимаю сам, а вот кто постоянно находится под давлением, так это Кузнецов", - заявил боксер.

По его словам, глава реготделения часто акцентирует внимание на действиях "ЕР" и критикует их. При этом он опускает тот факт, что принял в ряды партии Андрея Гориславцева, который в свое время, будучи "единороссом" в ЗакСО, проголосовал за пенсионную "реформу". Мехонцев также обвинил Кузнецова в якобы "продаже мест" в партию, которые якобы и приобрели не прошедшие праймериз от "ЕР" Гориславцев и Карапетян за 40 и 100 млн соответственно. По мнению спортсмена, глава свердловского отделения якобы "сделал из политики бизнес и теперь лоббирует интересы нужных ему людей".

"Я знаком с Сергеем Мироновым и я более адекватного, честного человека в политике редко встречал, но то, что у него творят за спиной – дно российской политики. Я просто избирался от партии и никогда об этом не задумывался, но после того, как углубился, я, конечно, ни в коем случае не останусь в этой партии. Я сильно не переживаю, меня эта ситуация не задевает, но о какой-то другой партии я пока еще не думал", - подытожил боксер.

Накануне.RU обратилось за комментарием к Андрею Кузнецову, глава реготделения "СРЗП" заявил, что "бред не комментирует", однако отметил, что "решение президиума о согласовании исключения спортсмена из списков в ЗакСО подписано Мироновым, также как и исключение его из федерального списка в ГД".

Напомним, что после жалобы членов свердловского отделения партии "Справедливая Россия" главе фракции Сергею Миронову, кандидаты в депутаты и руководители местных отделений решили обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву с требованием "остановить беззаконие чиновников". Решение было принято на конференции, а документ собрал более 100 подписей "эсеров".

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Теги: Мехонцев, боксер, олимпийский чемпион, СЕ, Миронов, Кузнецов, предвыборная гонка



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