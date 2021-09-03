В Тюмени подозрительный мужчина пытался заманить девочек в несуществующий парк

В Тюмени неизвестный мужчина возле школы №15 пытался заманить девочек посмотреть на несуществующий парк. Видеозапись, опубликованную в telegram-канале "ЧС-Тюмень", сделала одна из школьниц, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, как мужчина буквально умоляет хотя бы одну из девочек сходить с ним и посмотреть на парк. Школьницы отказываются, говорят "потом сходим". Однако мужчина продолжает настаивать.

"Честное слово. Пойдемте, я вам покажу, там такие финты сделали. Вот буквально, вот здесь, за аптекой прямо, такой парк сделали вам. Честное слово, девчонки. Ну, сходите, одна посмотрите. Одна пусть останется. Вот, за аптекой, буквально. Честное слово", - повторяет незнакомец.

В региональном МВД пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Отметим, что недавно Тюмень печально прославилась на всю страну - в городе пропала восьмилетняя Настя М. Она ушла из дома 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал.

По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

Примечательно, что за несколько дней до задержания Бережного в Тюмени был задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании мальчика.

Кроме того, в Тюмени до сих пор не раскрыты исчезновения детей начиная с 1997 года. Контроль за расследованием взял на себя центральный аппарат СКР.