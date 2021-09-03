03 Сентября 2021
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Олимпиада, Рио-де-Жанейро (2016) | Фото: rio2016.com

Путин допустил проведение Олимпиады в России, если страну восстановят в правах

Владимир Путин прокомментировал желание Владивостока принять Олимпиаду в 2036 году.

"На Олимпиаду вообще все меньше и меньше претендентов во всем мире. Это дорогостоящее мероприятие, а теперь еще и связанное с пандемией", - отметил президент России, выступая на Восточном экономическом форуме.

Он заявил, что проведение Игр в России возможна, если не будет "извращения принципов олимпизма", имея в виду, очевидно, санкции в отношении России из-за допинга. "Если все будет так, как я говорю, мы не исключаем проведения олимпийских игр в РФ, и Владивосток - перспективная площадка. Надо все посчитать. Пока рано об этом говорить. Хотя проведение крупных спортивных и политических мероприятий всегда идет на пользу региону. Но для этого должны созреть необходимые условия. В том числе – чтобы Россия могла полноценно участвовать в крупных международных соревнованиях, а это не от нас зависит, а от тех, кто политизирует спорт", - заключил Путин.  

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Теги: олимпиада, владивосток, владимир путин



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